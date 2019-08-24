В Уфе слепую девушку с дочкой выгнали из автобуса из-за собаки-поводыря

Это не первый случай дискриминации по отношению к горожанке: ранее из-за четвероногого друга её не пустили в пиццерию.

В Уфе водитель автобуса отказался впускать незрячую девушку с маленькой дочерью из-за собаки-поводыря. Об этом сама Ксения рассказала Лайфу.

Вечером 23 августа она с дочерью собиралась на выставку, где проводилась благотворительная акция клуба владельцев собак-поводырей. Чтобы добраться до места, нужно было сесть в автобус № 269. Поездка закончилась для Ксении не самым лучшим образом.

— Мы с дочкой и собакой-поводырём остановили автобус под номером 269 и зашли через заднюю дверь. Прошли вперёд, потому что свободных мест не было. Водитель, когда увидел собаку, сказал: "Куда с собакой? Выходите!". Я ему объяснила, что я слепая — это моя собака-поводырь! По 181-му федеральному закону я могу ездить в общественном транспорте! На что он мне ответил: "Пока ты не выйдешь, я никуда не поеду", — рассказала девушка Лайфу.

Она решила обратиться в прокуратуру. Правоохранительные органы уже начали всестороннюю проверку по факту случившегося.

Отмечается, что девушка не впервые сталкивается с дискриминацией из-за собаки-поводыря. Ранее её не пустили в местную пиццерию.