На аттракционе в "Розе Хутор" пострадала семья иностранцев — видео

На горном курорте "Роза Хутор" в Краснодарском крае пострадала иностранная туристка с детьми. Инцидент произошёл во время катания на летних санках, сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно предварительной информации, семья с детьми решила прокатиться на аттракционе родельбан. Он представляет собой симбиоз бобслея и американских горок — посетители садятся в сани и мчатся на них по специальному металлическому треку.

Однако пока женщина с детьми съезжала с горки, внезапно начался дождь, а в это время кататься на родельбане категорически запрещено. Из-за непогоды не сработали тормоза — и сани ударились о станцию подъёмника.

И матери, и детям была оказана первая медицинская помощь, сейчас их здоровью ничто не угрожает.

Примечательно, что родельбан в Красной Поляне является крупнейшим отечественным аттракционом в своём роде. Длина его трассы составляет 1350 метров, а максимальная высота прохождения трека над землёй — почти 13 метров. Во время поездки сани могут развивать скорость до 40 километров в час, при этом сильнее разогнаться не получится — сработает автоматическое снижение скорости. Кроме того, система замедлит движение, если сильно сократится расстояние с идущими впереди санями.