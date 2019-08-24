Игорь Крутой заявил, что "Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу

Российский курорт уже в пятый год принимает международный конкурс молодых исполнителей.

Генеральный продюсер международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" Игорь Крутой перед открытием сообщил, что конкурс больше никогда не будет проводиться в латвийской Юрмале, он всегда будет в Сочи. Об этом пишет РИА "Новости".

— "Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет здесь, — заявил продюсер.

Конкурс уже пятый год проводится в Сочи, он стал важным событием для курорта.

— Мы благодарны, что "Новая волна" в Сочи, это новый подъём города, новая мотивация, прибыль в город Сочи. И мы очень благодарны Игорю Яковлевичу за то, что он принял решение работать в Сочи, — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что Игорь Крутой несправедливо обижается на неё за создание её фестиваля "Лайма. Рандеву" вместо знаменитой "Новой волны".

Однако в одном из интервью композитор отметил, что Вайкуле "лукавит" о причине конфликта. По его словам, певица занималась организацией собственного фестиваля в тот момент, когда он вёл переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу.