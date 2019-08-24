Принц Гарри отвезёт Меган Маркл и сына на могилу принцессы Дианы

Принц Гарри отвезёт супругу, герцогиню Суссекскую Меган, и маленького сына Арчи к месту захоронения матери — принцессы Уэльской Дианы. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

— Для Гарри очень важно, чтобы Меган посетила место упокоения его матери, — цитирует источника издание.

Ранее Принц Гарри с тоской говорил, как бы он хотел, чтобы его жена Меган встретилась с его матерью. Также он не раз отмечал, что Диане очень бы понравилась его супруга.

Ожидается, что Гарри и Меган Маркл вместе с сыном совершат поездку к месту захоронения Дианы в семейном поместье Спенсоров — Элторпе — в Нортгемптоншире 31 августа. Напомним, именно в этот день исполнится 22 года с тех пор, как принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в Париже.

Примечательно, что раньше принц Гарри и принц Уильям посещали Элторп, дом их дяди и тёти, графа и графини Спенсер, два раза в год: в день рождения Дианы, 1 июля, и в годовщину её смерти.