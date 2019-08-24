Масштаб концерта в честь Дня российского флага — в фоторепортаже Лайфа

В Москве прошло празднование 350-летия государственного флага России. Главным событием череды торжеств стал митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, который собрал более 110 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перед зрителями выступили Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Валерия и другие известные артисты. Также москвичи смогли услышать оркестры МЧС РФ и Росгвардии. Народный артист СССР Василий Лановой поздравил собравшихся с праздником.

Немногим ранее в центре Москвы прошёл флешмоб, на котором развернули гигантский флаг России, который попадёт в Книгу ревордов России. В мероприятии приняли участие полторы тысячи человек.

Кроме того, в городе было открыто более 30 тематических площадок, в том числе в парке Победы на Поклонной горе, в саду "Эрмитаж" и музее-заповеднике Коломенское.