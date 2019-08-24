В Калужской области убили 92-летнего ветерана

По версии следствия, пожилому мужчине нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.

В Малоярославце задержали мужчину по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает СУ СКР по Калужской области.

Тело пожилого мужчины нашли 20 августа. По предварительной версии, нападавший нанёс ему не менее десяти ударов по голове и телу. 24 августа по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Малоярославца.

— По информации следствия, подозреваемый является потребителем наркотических веществ, преступление совершил с целью хищения денег у потерпевшего. Задержанный допрошен, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Следствие продолжает работать на месте происшествия и выясняет все обстоятельства убийства.