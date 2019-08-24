В Кремле назвали отставку посла РФ в Великобритании штатной ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставка российского посла в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений между странами.
Песков подчеркнул, что уход Яковенко с должности посла в Великобритании является "обычной ротацией" глав дипломатических представительств.
— Это обычная ротация глав диппредставительств, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ.
Ранее Лайф писал, что Яковенко занимал пост посла РФ в Британии с 2011 года, 24 августа закончил свою дипломатическую миссию и вернулся на родину. На данный момент временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
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