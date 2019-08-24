Королю Испании Хуану Карлосу провели операцию на сердце

Король Хуан Карлос I, отрёкшийся в 2014 году от трона в пользу сына, нынешнего монарха Испании Фелипе VI, перенёс в субботу операцию на сердце. Об этом сообщает информационное агентство France Presse со ссылкой на медицинское учреждение, куда был госпитализирован Хуан Карлос.

Согласно информации агентства, 24 августа королю Испании должны были провести плановое троекратное коронарное шунтирование сердца в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон.

— Вмешательство прошло без происшествий. Пациент был направлен в отделение интенсивной терапии для послеоперационного наблюдения, — рассказала журналистам представитель частной клиники, в которой находится Хуан Карлос.

Как отмечает агентство, к настоящему моменту в клинику уже прибыли испанский король Фелипе VI со своей матерью королевой Софией.

Отметим, что Хуан Карлос I правил Испанией 39 лет с 1975 года. В прямом эфире 2 июня 2014 года премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что король отказывается от престола в пользу своего сына, принца Фелипе. Позднее Хуан Карлос объяснил, что хочет передать правление молодому поколению, чтобы оно повело страну к "обновлению и лучшему будущему". При этом после отречения от трона он сохранил титул короля Испании.