Стало известно о первом преступлении, совершённом в космосе

Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС.

NASA заявило о первом преступлении, совершённом в космосе, пишет The New York Times. Совершила его астронавт Энн Макклейн. Находясь на Международной космической станции (МКС), женщина получила доступ к банковскому счёту своей бывшей жены — Саммер Уорден, которая и подала заявление с жалобой.

Адвокат Макклейн подтвердила, что его подзащитная призналась в преступлении. Однако женщина объяснила поступок тем, что хотела удостовериться в благополучном финансовом состоянии экс-супруги.

По правилам МКС, всё происходящее в космосе находится под национальным правом. Поэтому если астронавта признают виновной, то её будут судить по законодательству США.