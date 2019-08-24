Путин поприветствовал участников и гостей "Новой волны — 2019"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного музыкального конкурса "Новая волна — 2019". Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, "Новая волна" уже стала неотъемлемой частью современной эстрады, поскольку конкурс на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми.

— Главное, он (фестиваль. — Прим. Лайфа) предоставляет молодым конкурсантам прекрасную возможность продемонстрировать авторитетному жюри и зрителям свой талант, встретиться на одной сцене с признанными кумирами, — отметил президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что благодаря "Новой волне" участники смогут сделать важный шаг на пути к своему профессиональному будущему, и поэтому стать участником "Новой волны" — большой успех для каждого талантливого музыканта.

Отметим, что конкурс "Новая волна" в 2019 году пройдёт в Сочи с 24 по 29 августа. В нём примут участие 13 финалистов из 11 стран мира. В этом году на сцене в Олимпийском парке, чтобы поддержать молодых исполнителей, выступят специальные гости конкурса Наталья Орейро и Рита Ора.