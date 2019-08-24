Погибшего в Греции мецената Абрамова похоронят на Ваганьковском кладбище

Прощание и отпевание пройдут 25 августа с 10 до 12 часов в Музее русской иконы.

Основателя Музея русской иконы мецената Михаила Абрамова, который погиб при крушении вертолёта в Греции, похоронят 25 августа на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора музея по связям с общественностью Сергея Богатырёва.

Прощение с Абрамовым пройдёт завтра в музее с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Также пройдёт отпевание.

Меценат Михаил Абрамов погиб 20 августа при крушении вертолёта в Греции.

Основатель Музея русской иконы участвовал в ряде благотворительных проектов в Москве: строил храмы и фонтаны, помогал ветеранам и детям.