В астраханской степи потерялся турист из Португалии

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Фото ©ТАСС / Роман Храмовник

В степной зоне Астраханской области ведутся поиски пропавшего гражданина Португалии. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, португалец пропал 23 августа в Наримановском районе, рядом с селом Линейное. Информация о том, как мужчина оказался в степной зоне, не уточняется.

О ситуации оповещены Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, полиция, администрация района. Пока поисковые мероприятия результатов не дали.

Планируется, что утром 25 августа к спасателям, полицейским и специалистам "Волгоспаса" подключится вертолёт Ка-26 Росгвардии.

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