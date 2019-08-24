Врачи рассказали о результатах первой КТ девочки, впавшей в кому в Турции

Если не будет новых осложнений, девочку в скором времени перевезут в Россию для последующего лечения.

Турецкие врачи совместно с коллегами из России сделали компьютерную томографию (КТ) 12-летней Алисе, впавшей в кому в Турции после того, как её руку засосало в трубу бассейна. Об этом сообщает информационный ресурс 78.ru со ссылкой на главного внештатного специалиста по анестезиологии и реанимации Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимира Копылова.

Согласно предварительной информации, в субботу, 24 августа, зарубежные медицинские работники уже пытались переключить девочку на другой аппарат искусственной вентиляции лёгких, чтобы сделать КТ, однако у ребёнка упало давление. Кроме того, насыщение кислородом крови существенно снизилось, из-за чего процедуру пришлось отложить.

Отмечается, что во второй раз, когда к наблюдению за состоянием девочки присоединились и российские врачи, юная пациентка перенесла перемещение и КТ-обследование без осложнений.

Однако результаты томографии подтвердили крайнюю степень тяжести её состояния. Сейчас решается вопрос о её дальнейшем лечении и возможности перемещения на родину.

Как сообщал Лайф, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна при отеле Sunhill в турецком городе Бодруме. На помощь дочери прыгнул отец: он-то и помог ребёнку выбраться. Правда, с частью трубы. После происшествия Алиса впала в кому. У неё четыре раза останавливалось сердце.

Ранее стало известно, что сотрудники отеля были задержаны и в данный момент находятся под подпиской о невыезде.