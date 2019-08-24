МИД РФ прокомментировал просьбу Посольства США отпустить Уилана на родину

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на просьбу американского посольства отпустить на родину гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, для прохождения лечения. Ответ представителей внешнеполитического ведомства разместили в "Твиттере".

Дипломатов возмутила формулировка просьбы зарубежных коллег, и они напомнили, что в тюрьмах США достаточно заключённых, которые также нуждаются в медицинской помощи.

— А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь" — это только к Полу относится? В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — написали в посте.

А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь" - это только к Полу относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте. — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 24, 2019

Ранее стало известно, что Полу Уилану отказали в госпитализации и продлили арест.

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии. У Уилана нашли документы, содержащие гостайну, и ему грозит до двадцати лет лишения свободы.