МИД РФ прокомментировал просьбу Посольства США отпустить Уилана на родину

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Фото © Instagram/n.a.tu.re

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на просьбу американского посольства отпустить на родину гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, для прохождения лечения. Ответ представителей внешнеполитического ведомства разместили в "Твиттере".

Дипломатов возмутила формулировка просьбы зарубежных коллег, и они напомнили, что в тюрьмах США достаточно заключённых, которые также нуждаются в медицинской помощи.

А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь" — это только к Полу относится? В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — написали в посте.

Ранее стало известно, что Полу Уилану отказали в госпитализации и продлили арест.

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии. У Уилана нашли документы, содержащие гостайну, и ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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