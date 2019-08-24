Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе

По словам экспертов, до конца календарного лета ждать 20-градусной температуры уже не стоит.

Похолодание в столичном регионе начнётся уже во второй половине следующей недели. Об этом сообщают "Метеовести".

Как уточняется, начало недели будет сухим и солнечным, однако уже со второй половины дня 27 августа атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра, открывая дорогу к берегам Москвы-реки холодным воздушным массам.

В среду, 28 августа, погода попадёт под влияние скандинавского циклона: осадки прекратятся, температура ночью понизится до +6...8 градусов, а днём будет колебаться в пределах 15...17 градусов тепла.

Днём в четверг, 29-го, воздух прогреется до +16...18 градусов, а в ночные часы снизится до +5...7 градусов.

— До конца календарного лета мы уже не увидим 20-градусную температуру, — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заверила жителей столицы, что в первых числах сентября в Москве будет тепло.