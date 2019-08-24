СМИ назвали возможного виновного в столкновении самолёта с трапом в Шереметьево

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Фото © Twitter/"Аэрофлот"

Столкновение трапа с самолётом "Аэрофлота" в Шереметьево произошло по вине неопытного водителя погрузчика. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в аэропорту. Как уточняется, погрузчиком управлял стажёр.

Принадлежащий компании "Шереметьево Хэндлинг" погрузчик, который сегодня утром повредил самолёт "Аэрофлота" А321 в аэропорту Шереметьево, был под управлением водителя-стажёра, — рассказал агентству источник.

Ранее сообщалось, что 24 августа на стоянке аэропорта Шереметьево произошло столкновение трапа с самолётом. В результате инцидента у самолёта оказались повреждены обшивка и хвостовая часть.

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