СМИ назвали возможного виновного в столкновении самолёта с трапом в Шереметьево

Столкновение трапа с самолётом "Аэрофлота" в Шереметьево произошло по вине неопытного водителя погрузчика. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в аэропорту. Как уточняется, погрузчиком управлял стажёр.

— Принадлежащий компании "Шереметьево Хэндлинг" погрузчик, который сегодня утром повредил самолёт "Аэрофлота" А321 в аэропорту Шереметьево, был под управлением водителя-стажёра, — рассказал агентству источник.

Ранее сообщалось, что 24 августа на стоянке аэропорта Шереметьево произошло столкновение трапа с самолётом. В результате инцидента у самолёта оказались повреждены обшивка и хвостовая часть.