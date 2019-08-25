В Астраханской области нашли пропавшего португальского туриста

Гражданин Португалии, без вести пропавший накануне в Астраханской области, найден живым и здоровым. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Гражданин Португалии обнаружен. В медицинской помощи не нуждается. Находится в Астрахани, — заявили представители ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, португалец пропал 23 августа в Наримановском районе, рядом с селом Линейное. Информация о том, как мужчина оказался в степной зоне, не уточняется.