Мероприятия в День флага в Москве собрали полмиллиона участников

В столичной мэрии отметили, что праздничные мероприятия, посвящённые 350-летнему юбилею российского флага, продолжатся и 25 августа.

Около 500 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 350-летия Государственного флага России. Концерты, флешмобы, квесты и представления прошли на улицах, площадях, в парках и скверах Москвы.

Основными площадками праздника стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", Екатерининский парк и сад "Эрмитаж".

По данным официального сайта мэра Москвы, только на проспекте Сахарова собралось порядка 110 тысяч человек. Там прошёл флешмоб "Флаг-рекордсмен". Около тысячи участников растянули полотно с триколором площадью свыше 2500 квадратных метров. Этот флешмоб вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Там же состоялся концерт "Герои рядом с нами", на котором выступили группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Тимати, Валерия и другие звёзды российской эстрады.

Тем временем на Поклонной горе прошли показательные конные выступления. Всадники Кремлёвской школы верховой езды и почётного эскорта президентского полка показали мастерство джигитовки и фланкировки.

Праздник отметили и в парках столицы. В Бабушкинском парке выступили барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band, также там прошёл масштабный исторический квест. В Петровском парке посетители праздника смогли поучаствовать в театральном флешмобе, а в парке "Фили" — побывать на гала-концерте фестиваля "Филигрань-2019".

На ВДНХ все желающие смогли увидеть торжественное шествие участников международного фестиваля "Спасская башня", а в "Парке ремёсел" — сделать миниатюру российского флага в технике витража или мозаики. Здесь же, на фестивале Moscow Glass Fest, рассказали о старинных технологиях изготовления стеклянных изделий.

Юбилей российского флага продолжат отмечать и завтра, 25 августа. В парке Олимпийской деревни пройдут мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах триколора. В парке "Фили" все желающие смогут изготовить небольшие флажки на память при помощи 3D-ручки и создать картины из цветного песка. Также в парке "Ходынское поле" детей ждут на тематические творческие мастер-классы.

В ландшафтном парке "Митино" с 17:00 до 18:00 пройдёт концерт "Летний карнавал". А завершит программу мероприятий праздничный вечерний концерт в парке Победы на Поклонной горе, где выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.