Рэпер Oxxxymiron заявил об уходе из Booking Machine — видео

Артист также сообщил об отказе от исполнения старых треков из своей сольной карьеры.

Мирон Фёдоров, более известный как рэпер Oxxxymiron, уходит из букинг-агентства Booking Machine. Об этом исполнитель заявил 24 августа на одноимённом фестивале в Измайловском парке.

— Как бы ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine за последние семь лет, всё сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся. Более того, после данного выступления я перестаю быть CEO Booking Machine и также перестаю быть артистом Booking Machine, — сказал Oxxxymiron.

Он также добавил, что планирует отказаться от старых треков. А зрители фестиваля в Измайловском парке, скорее всего, окажутся последними, кто видел его выступления вживую.

Агентство Booking Machine появилось на свет в 2009 году. Мирон Фёдоров начал сотрудничество с ним в 2012-м, а пять лет спустя занял пост исполнительного директора (СЕО) и занимался менеджментом артистов. В состав творческого объединения помимо прочих входят Loqiemean, Thomas Mraz и Markul.