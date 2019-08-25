В Москве запустили салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинёва

В честь 75-й годовщины освобождения Кишинёва от немецко-румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе запустили более двух тысяч фейерверков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Как уточняется, артилерийский залп был произведён специальным гвардейским салютным дивизионом имени Владимира Михалкина. Очевидцы зрелищного события смогли увидеть более 50 видов разных фейерверков.

Напомним, освобождение Кишинёва от немецко-румынской оккупации произошло 24 августа 1944 года. Ранее на сайте Министерства обороны РФ запустили специальный раздел с архивными и рассекреченными документами тех лет.