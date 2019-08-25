В Керчи начали установку памятного знака жертвам трагедии в колледже

Строители начали установку памятного знака, посвящённого погибшим в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года. Об этом сообщил глава Администрации города Сергей Бороздин.

— Близится годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже. 17 октября 2018 года история Керчи была рассечена надвое. Наш долг — увековечить память жертв произошедшего события, — написал Бороздин на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, у здания колледжа сейчас работает тяжёлая техника. Вместо росших там деревьев положат тротуарную плитку и установят памятный знак. Завершение работ планируется до конца лета, а открытие мемориала назначено на 2 сентября.

Напомним, студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу в учебном заведении и потом взорвал там бомбу. Преступник покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, из них 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Различные ранения и травмы получили 50 человек.

Ранее Лайф публиковал расследование о том, почему тихий и замкнутый Владислав смог устроить расстрел людей в колледже.