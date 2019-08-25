Израиль подтвердил нанесение ракетного удара по Сирии

Израильские истребители нанесли серию ударов по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, с целью предотвращения атаки иранских беспилотников. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой израильской армии в "Твиттере".

— Благодаря серии ударов по шиитским формированиям и по силам "Аль-Кудс" (силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. — Прим. Лайфа) мы только что сорвали запланированный запуск нескольких беспилотников, оснащённых вооружением, — отметили в заявлении.

В сообщении отметили, что данные беспилотники должны были атаковать несколько объектов, принадлежащих Израилю.

В сообщении SANA отмечено, что сирийские войска ПВО отразили вражеские объекты и сбили большинство из них в южном регионе страны.

Ранее сообщалось, что в небе над Дамаском прогремела серия взрывов.