Сына Игоря Верника раскритиковали за сморкание в пятитысячную купюру

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин раскритиковал сына актёра Игоря Верника Григория за снимок, на котором тот сморкается в пятитысячную купюру. Своё возмущение он выразил в "Инстаграме". В посте Разин назвал поведение Григория недопустимым и осудил за оскорбление национальной валюты.

— Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым, — написал он.

Подписчики Разина согласились с его точкой зрения и также раскритиковали представителя "золотой молодёжи".

Пока не поступало сообщений о комментариях со стороны Игоря Верника или его сына.