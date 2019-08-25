СМИ: Джонсон рассматривает вариант приостановления работы парламента для Brexit

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон запросил правовую оценку по вопросу приостановления работы британского парламента на пять недель с девятого сентября. Такие меры потребуются премьеру для реализации выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Отмечается, что информация о рассмотрении канцелярией варианта отсрочки заседаний парламента следует из электронной переписки политика. Цель Джонсона — ограничить чиновников во времени для того, чтобы они не смогли воспрепятствовать "жесткому" Brexit.

По мнению экспертов, подобная новость может вызвать гнев со стороны лидеров ЕС на саммите G7 в Биаррице, участие в котором примет и сам Борис Джонсон.

Ранее в Великобритании опровергли информацию о неготовности страны к "жесткому" Brexit.