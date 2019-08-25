Израильские военные заявили, что их удары по Сирии могли привести к жертвам

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Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA / Ammar

Ночной удар израильской военной авиации по южному пригороду Дамаска мог привести к человеческим жертвам среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов, воюющих на стороне официальных властей Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля и объяснила необходимость такой бомбардировки угрозой атаки израильских территорий иранскими "беспилотниками-камикадзе".

Мы атаковали объекты инфраструктуры, но там вероятны человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав, — сказал на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Как уточнили представители вооружённых сил Израиля, целью атаки стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба.

Как сообщал Лайф, ранее в небе над Дамаском прогремела серия взрывов. Сирийские ПВО отражали воздушные атаки на город. Позднее Израиль подтвердил нанесение ракетного удара по Сирии.

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