Названа дата премьеры второй части фильма "Чёрная Пантера"

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Продолжение фантастического фильма "Чёрная Пантера" (Black Panther) Marvel Studios выйдет на экраны 6 мая 2022 года.

Согласно сообщению на странице студии в "Твиттере", режиссёром вновь станет Райан Куглер.

Напомним, первая часть фильма вышла на экраны в 2018 году. Сюжет повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где находятся источники особого металла, поглощающего вибрацию. Принцу Ваканды предстоит перевоплотиться в супергероя, чтобы спасти залежи металла от сил зла.

В ленте сыграли Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира. Картина была удостоена "Оскара" в трёх номинациях: за лучшую музыку к фильму, лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.

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