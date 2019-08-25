Названа дата премьеры второй части фильма "Чёрная Пантера"

Продолжение фантастического фильма "Чёрная Пантера" (Black Panther) Marvel Studios выйдет на экраны 6 мая 2022 года.

Согласно сообщению на странице студии в "Твиттере", режиссёром вновь станет Райан Куглер.

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Напомним, первая часть фильма вышла на экраны в 2018 году. Сюжет повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где находятся источники особого металла, поглощающего вибрацию. Принцу Ваканды предстоит перевоплотиться в супергероя, чтобы спасти залежи металла от сил зла.

В ленте сыграли Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира. Картина была удостоена "Оскара" в трёх номинациях: за лучшую музыку к фильму, лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.