В КНДР сообщили об успешном испытании новой сверхкрупной ракетной установки

Власти Северной Кореи сообщили об успешном проведении испытания сверхкрупной пусковой установки, обладающей возможностью запускать одновременно несколько ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
— Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев, — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, испытания проводили под личным руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Напомним, ранее японские власти сообщили о запуске двух ракет КНДР. Ракеты упали в море, не нарушая территориальные пространства соседних государств. Власти Южной Кореи выразили беспокойство в отношении действий Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп отреагировал на это событие, напомнив, что Северной Корее не запрещается испытывать ракеты малой дальности.
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