Пять человек погибли в ДТП в Чувашии

В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали. ДТП произошло около 22 часов на 110-м километре трассы А-151. "Тойота-Королла" столкнулась лоб в лоб с автомобилем "Лада-Веста".

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона, три человека погибли на месте, ещё двое скончались в больнице от полученных травм.

На снимках с места аварии видно, как сильно пострадали автомобили от столкновения: один из них буквально стал грудой металла.

Экстренные службы продолжают работу на месте трагедии. Обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.