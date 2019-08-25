Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

3

Фото © VK / Федеральная Авиалесоохрана

В то же время специалисты отметили, что за последние несколько недель удалось значительно сократить площадь горения лесов.

Территория охваченных огнём сибирских лесов, где ведутся активные работы по тушению, за прошедшие сутки выросла на 7,7 тысячи гектаров.

Днём ранее на сайте федеральной Авиалесоохраны сообщалось о 122 пожарах общей площадью 42,4 тысячи гектаров леса.

— На 00:00 мск 25 августа на территории Российской Федерации действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению, — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки было потушено 29 возгораний площадью 429 гектаров.

Наибольшая территория лесных угодий, охваченных огнём, зафиксирована в Красноярском крае. Там зарегистрировано 84 пожара площадью 22,1 тысячи гектаров. По ним ведётся активное тушение. Ещё три пожара общей площадью 13,2 тысячи гектаров тушат на Чукотке.

Региональный режим ЧС по-прежнему действует на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×