Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

Территория охваченных огнём сибирских лесов, где ведутся активные работы по тушению, за прошедшие сутки выросла на 7,7 тысячи гектаров.
Днём ранее на сайте федеральной Авиалесоохраны сообщалось о 122 пожарах общей площадью 42,4 тысячи гектаров леса.
— На 00:00 мск 25 августа на территории Российской Федерации действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению, — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки было потушено 29 возгораний площадью 429 гектаров.
Наибольшая территория лесных угодий, охваченных огнём, зафиксирована в Красноярском крае. Там зарегистрировано 84 пожара площадью 22,1 тысячи гектаров. По ним ведётся активное тушение. Ещё три пожара общей площадью 13,2 тысячи гектаров тушат на Чукотке.
Региональный режим ЧС по-прежнему действует на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии.
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