Число пожаров в лесах Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тысячи за двое суток

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За текущий год в Бразилии зарегистрировали 78,4 тысячи лесных пожаров, что является максимумом с 2013 года.

В Бразилии за 22 и 23 августа зафиксировали 1663 новых очага возгорания. Об этом сообщили в Национальном институте космических исследований.

Как уточняет издание El Comercio, большая часть пожаров бушует в лесах Амазонии, выделяющих 20% кислорода Земли. Власти прилагают усилия для борьбы с огнём: президент страны Жаир Болсонару сообщил в "Твиттере", что к тушению Амазонии было подключено более 43 тысяч военных.

Ранее бразильский лидер Болсонару призвал не использовать природные катастрофы в политических целях.

Лайф также писал, что ряд политиков отреагировали на распространение пожаров в экваториальных лесах. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию в Амазонии международным кризисом, а американский лидер Дональд Трамп предложил помощь в борьбе со стихией.

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