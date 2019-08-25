СМИ: Лидеры G7 обсудили восстановление формата G8 с участием России

Лидеры G7, которые сейчас находятся на саммите во французском Биаррице, обсудили возможное возвращение к формату "Большой восьмёрки" с участием России.

По данным ТАСС, представитель японского правительства сообщил об этом агентству Kyodo, не уточнив, однако, подробностей встречи и добавив, что содержание беседы лидеров "Группы семи" "ни за что не будет разглашено".

Ранее, 20 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Идею американского лидера поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.