СМИ: Лидеры G7 обсудили восстановление формата G8 с участием России

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Фото © Twitter/G7

Лидеры G7, которые сейчас находятся на саммите во французском Биаррице, обсудили возможное возвращение к формату "Большой восьмёрки" с участием России.

По данным ТАСС, представитель японского правительства сообщил об этом агентству Kyodo, не уточнив, однако, подробностей встречи и добавив, что содержание беседы лидеров "Группы семи" "ни за что не будет разглашено".

Ранее, 20 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Идею американского лидера поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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