Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах на саммите G7

Американский лидер Дональд Трамп оценил первый день саммита стран "Большой семёрки". По словам президента США, ему удалось достичь успехов на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его зарубежными коллегами.

— Обед с [президентом Франции] Эмманюэлем [Макроном] был нашей лучшей встречей. Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс! — написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

Ранее СМИ сообщали, что официальные лица в Вашингтоне раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона за попытку оказать давление на американского лидера в ходе их беседы перед началом саммита G7.

Напомним, во французском городе Биарриц стартовал саммит стран "Большой семёрки". Перед началом мероприятия Макрон пообещал, что вместе с коллегами постарается "сделать всё возможное, чтобы эффективно обеспечить безопасность, создать больше рабочих мест и справиться с проблемами, которые причиняют страдания" людям.