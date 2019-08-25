Борис Джонсон призвал США снять торговые ограничения с британских компаний

5

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © PA Wire / PA Images / ТАСС / Stefan Rousseau

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита G7 в Биаррице призвал США снять ограничения с британских компаний на деятельность на американских рынках.

— Для британских компаний в США всё ещё есть значительные препятствия, которые остаются необъяснимыми. Есть обширные возможности для британских компаний. Мы пытаемся воспользоваться ими, но наши американские друзья должны будут проявить участие и открытость, потому что в настоящий момент слишком много ограничений, — цитирует ТАСС премьера Соединённого Королевства.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами французские вина.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×