Борис Джонсон призвал США снять торговые ограничения с британских компаний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита G7 в Биаррице призвал США снять ограничения с британских компаний на деятельность на американских рынках.

— Для британских компаний в США всё ещё есть значительные препятствия, которые остаются необъяснимыми. Есть обширные возможности для британских компаний. Мы пытаемся воспользоваться ими, но наши американские друзья должны будут проявить участие и открытость, потому что в настоящий момент слишком много ограничений, — цитирует ТАСС премьера Соединённого Королевства.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами французские вина.