В России создадут новый региональный самолёт на смену кукурузникам Ан-2

Представители Министерства промышленности и торговли РФ заявили о намерении создать новый самолёт взамен Ан-2, также известного как кукурузник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый самолёт будут использовать для улучшения транспортной доступности отдалённых регионов страны и развития местных авиалиний в отношении пассажирских перевозок.

По предварительным данным, изначально сотрудники министерства планировали заменить воздушное судно одномоторным самолётом ТВС-2ДТС "Байкал", который был создан на основе кукурузника.

В ведомстве уточнили, что данная модель — экспериментальный образец для отработки технологий.

— С учётом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (лёгкий многоцелевой самолёт) создаётся новый серийный самолёт, — отметили в пресс-службе.

Как уточняется, окончательный вердикт в отношении судьбы ТВС-2ДТС вынесут в сентябре. В это же время станет известно, будет ли данная модель использована для создания "нового" Ан-2.