"Роскосмос" запатентовал "броню" для спутников

"Роскосмос" запатентовал устройство для защиты спутников от высокоскоростного воздействия ударов частиц космического мусора. Информация об этом содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Система включает в себя двухслойный защитный экран из алюминия, стали или меди с различными конусообразными элементами на поверхности. Вершины конусов покрыты твёрдым сплавом, а полости между элементами заполнены композитным материалом.

От удара об этот "панцирь" частица космического мусора должна разлететься на более мелкие, утратив таким образом часть энергии. А сами мелкие фрагменты от удара о конусообразную основу экрана должны отклониться в разные направления.

Такая система защиты на 10% легче схожего по толщине плоского защитного экрана. Противометеоритные экраны используются для защиты от внешних повреждений МКС и космических кораблей.

По подсчётам "Роскосмоса", в околоземном пространстве находится от 600 до 700 тысяч объектов космического мусора размером больше сантиметра в поперечнике.