В Северной Корее показали фото новой "сверхкрупной" ракетной установки

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи опубликовало фотографии "новой сверхкрупной ракетной пусковой установки", испытанной военными КНДР накануне. Отмечается, что испытания проходили при личном участии лидера страны Ким Чен Ына.

На опубликованных кадрах виден как сам момент пуска ракет, так и групповые снимки военных и главы КНДР, радующихся успешным испытаниям нового вооружения.

Как сообщал Лайф, власти Северной Кореи сообщили об успешном проведении испытания сверхкрупной пусковой установки, обладающей возможностью запускать одновременно несколько ракет.

При этом ранее японские власти сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР, которые упали в море. Власти Южной Кореи выразили беспокойство в отношении действий Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп отреагировал на это событие, напомнив, что Северной Корее не запрещается испытывать ракеты малой дальности.