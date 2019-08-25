Лётчик-испытатель рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС России

Лётчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук назвал истребитель Су-57 гордостью российских Воздушно-космических сил. По его словам, на данный момент в мире нет равных ему машин.

— Помимо минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный, самолёт обладает сверхманёвренностью и имеет возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа. Плюс к этому самолёт является многофункциональным и может решать как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и работать по наземным и надводным целям, — рассказал лётчик еженедельнику "Звезда".

Ващук также отметил, что помимо технических характеристик самолёта неотъемлемой частью успеха российской авиации являются пилоты со свойственными им решительностью, отчаянностью и мастерством.

— Если наши лётчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолётах во время прошлой войны, то представляете, что они могут сделать на такой машине! Никому не советую испытать мощь российского СУ-57 на собственной шкуре! — сказал Герой России.

Он также добавил, что боевые возможности Су-57 постоянно совершенствуются в ходе испытательных работ.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Ранее в ВВС сообщили, что завершат госиспытания новейших Су-57 уже в этом году.