В Минкультуры оценили вероятность возвращения биржи труда для театралов

В Министерстве культуры России заявили, что считают хорошей идею восстановить работу театрального центра занятости, однако не готовы взять на себя всестороннюю реализацию проекта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей Минкультуры, ведомство положительно относится к увеличению количества трудоустроенных выпускников театральных вузов и готово поддержать инициативу, хотя взять на себя ведение базы такой биржи отказывается.

— Минкультуры такую базу вести не может, это вне нашей компетенции, но, если поступят предложения о создании единого ресурса, например на базе СТД, на котором смогут искать работу выпускники вузов, мы, безусловно, такое начинание поддержим. Пока профессиональное сообщество с такой идеей к нам не обращалось, — отметили в пресс-службе.

Также представители Минкультуры напомнили, что подобные структуры существуют в других творческих профессиях, связанных с кинематографом, однако единой базы нет.

Отмечается, что ранее Комитет Госдумы по культуре направил в соответствующие ведомства и организации запрос по проработке возобновления деятельности ликвидированного в 2007 году Всероссийского театрального центра занятости.