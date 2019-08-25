Порошенко попросил Зеленского рассказать Европе о "российской угрозе"

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко заявил, что во время встречи мировых лидеров в Польше нынешний украинский лидер Владимир Зеленский должен напомнить Европе о "российской угрозе". Трансляция его выступления проводилась в "Фейсбуке".

Экс-президент Украины выразил благодарность Правительству Польши за то, что 1 сентября на встрече лидеров стран не будет представителей РФ. При этом на протяжении всего выступления он использовал по отношению к России термин "агрессор".

— Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна ещё раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны. [Президента России Владимира] Путина там не будет, и за это — особая благодарность официальной Варшаве, — заявил он.

Как сообщал Лайф, ранее Владимир Зеленский выступил против возвращения формата G8 вместе с представителями РФ. По его словам, Москва якобы не выполнила ни одно из требований, ставших причиной её ухода.

Напомним, ранее стало известно, что власти Польши пригласили на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Германию вместо России.