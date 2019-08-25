Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов

Южная Корея начала проводить двухдневные военные учения на территории спорных островов Токто (Такэсима), на которые претендует Япония. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
По предварительным данным, в учениях задействованы военнослужащие морских, воздушных и наземных сил, однако данных о точной численности пока нет.
— Целью учений является закрепление намерений страны по защите своих территорий в Японском море, в том числе островов Токто, — рассказал собеседник агентству.
Власти Японии отреагировали на происходящее и потребовали от Сеула остановить манёвры.
— Такэсима — исконные территории Японии. Проведение военных учений там совершенно неприемлемо, — приводит выдержку из заявления агентство Kyodo.
Напомним, группа островов Такэсима (корейское название Токто) — спорные территории, на которые претендуют Япония и Южная Корея. После Второй мировой войны острова перешли под управление Сеула, однако в последние годы Токио всё чаще настаивает на том, что Такэсима является исконно японской территорией, и предлагает решить спорный вопрос с помощью привлечения Международного суда ООН.
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