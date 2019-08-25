Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов

Японские власти отреагировали на происходящее, потребовав немедленно остановить военные манёвры.

Южная Корея начала проводить двухдневные военные учения на территории спорных островов Токто (Такэсима), на которые претендует Япония. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По предварительным данным, в учениях задействованы военнослужащие морских, воздушных и наземных сил, однако данных о точной численности пока нет.

— Целью учений является закрепление намерений страны по защите своих территорий в Японском море, в том числе островов Токто, — рассказал собеседник агентству.

Власти Японии отреагировали на происходящее и потребовали от Сеула остановить манёвры.

— Такэсима — исконные территории Японии. Проведение военных учений там совершенно неприемлемо, — приводит выдержку из заявления агентство Kyodo.

Напомним, группа островов Такэсима (корейское название Токто) — спорные территории, на которые претендуют Япония и Южная Корея. После Второй мировой войны острова перешли под управление Сеула, однако в последние годы Токио всё чаще настаивает на том, что Такэсима является исконно японской территорией, и предлагает решить спорный вопрос с помощью привлечения Международного суда ООН.