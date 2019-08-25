В МЧС рассказали о сложной ситуации с паводками в Хабаровском крае

Паводковая ситуация в Хабаровске остаётся сложной. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС РФ. Специалисты отметили, что продолжают ежедневно патрулировать на плавательных средствах и с помощью беспилотных летательных аппаратов территорию, охваченную паводками, а также ту, где приход большой воды только ожидается.

— На территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 62 населённых пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 34 жилых дома с населением 73 человека, 437 приусадебных участков, 766 земельных участков и около 1700 дачных участков, — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

При этом подтопленными остаются восемь участков дорог, связывающих между собой населённые пункты в регионе, а также 39 участков дорог внутри самих населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае и Еврейской автономной области из зон подтопления эвакуировано более 40 человек.