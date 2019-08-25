Украинский актёр Горбунов пожаловался на мучения из-за плохих отношений с РФ

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Фото © Facebook / Алексей Горбунов

По словам артиста, сам он продолжает поддерживать дружеские отношения с российскими актёрами Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и ещё несколькими коллегами из Санкт-Петербурга.

Украинский актёр Алексей Горбунов, известный по ролям в фильмах "Стиляги" и "Обитаемый остров", признался телеканалу ТСН, что его тревожат плохие отношения Незалежной с Россией — настолько, что испытывает от этого настоящие мучения.

Не могу знать этого, я же не политик. Но у меня сердце кровью обливается четвёртый год. Я жду не дождусь, когда это всё закончится, — рассказал он.

Артист осудил решение украинских властей запретить авиаперелёты из его страны в Россию.

По словам Горбунова, он продолжает поддерживать дружеские отношения с актёрами Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и ещё несколькими коллегами из Санкт-Петербурга.

Напомним, актёр уже не раз высказывался в пользу налаживания отношений между Киевом и Москвой. В 2017 году он заявил, что примирение — единственный путь для урегулирования ситуации в Донбассе.

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