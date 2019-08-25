Синоптики пообещали теплую и облачную погоду в Москве

По данным метеорологов, дневная температура воздуха 25 августа будет выше 20 градусов тепла.

Столичный регион 25 августа ожидает переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы температура в столице составит 20–22 градуса тепла. В области же температура будет колебаться от 18 до 23 градусов по Цельсию. Ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с.

В ночные часы в столице температура воздуха составит 8–10 градусов, а вот в центре города столбики термометров не покажут ниже 12 градусов. В Подмосковье же ночью ожидается 5–10 градусов.

Атмосферное давление в регионе составит 757 миллиметров ртутного столба.