Синоптики пообещали теплую и облачную погоду в Москве

Столичный регион 25 августа ожидает переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В дневные часы температура в столице составит 20–22 градуса тепла. В области же температура будет колебаться от 18 до 23 градусов по Цельсию. Ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с.
В ночные часы в столице температура воздуха составит 8–10 градусов, а вот в центре города столбики термометров не покажут ниже 12 градусов. В Подмосковье же ночью ожидается 5–10 градусов.
Атмосферное давление в регионе составит 757 миллиметров ртутного столба.
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