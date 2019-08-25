В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа

Женщину раздражало, что муж помогал ей с уборкой, когда она его об этом не просила, и даже готовил еду для супруги.

Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви. Как пишет местная газета Khaleej Times, женщине не понравилось, что за год супружеской жизни муж ни разу с ней не поспорил, не накричал на неё и всегда был к ней ласков.

— Я хочу спорить, даже иногда ссориться, а не жить безбедной жизнью в послушании. Я так хочу хотя бы раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом, который вечно прощает меня и осыпает подарками, — сообщила женщина.

Её муж со своей стороны заявил, что не сделал ничего плохого за время совместной жизни, всего лишь хотел быть идеальным супругом для своей возлюбленной. Он также добавил, что даже сел на диету и стал заниматься спортом, когда супруга указала ему на лишний вес.

Он попросил суд посоветовать жене забрать заявление о разводе. В итоге судья отложил рассмотрение иска, чтобы дать супругам время всё обсудить и помириться.

Ранее Лайф писал о том, что в России стали меньше жениться и разводиться.