В Абхазии стартовали выборы президента

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава республики Рауль Хаджимба.

В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны. Об этом сообщили журналистам в Центральной избирательной комиссии республики.

— По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование по выборам президента страны, — сказал представитель Центризбиркома.

Жители республики выбирают президента в седьмой раз за период независимости страны. На пост главы государства претендуют девять кандидатов: действующий президент Рауль Хаджимба, глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-глава МВД Леонид Дзапшба, советник министра обороны Олег Аршба, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат Алмас Джопуа, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, преподаватель Артур Анкваб и предприниматель Астамур Какалия.

Россия является одной из пяти государств, признавших независимость Абхазии. На президентских выборах будут работать российские наблюдатели. Всего, по данным ЦИК, в республику прибыло более 100 международных наблюдателей.