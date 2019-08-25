Более тысячи семей из Приангарья получили сертификаты на восстановление жилья

В результате наводнения в регионе крыш над головой лишилось свыше пяти тысяч семей.

Свыше тысячи документов на получение, покупку или восстановление жилья выдали пострадавшим от паводка жителям региона. Всего документы на оформление свидетельств приняли у 3,4 тысячи семей. Об этом заявил на встрече с журналистами глава Иркутской области Сергей Левченко.

— По состоянию на вчерашний день мы уже приняли документы [от] 3415 семей из 5143 на оформление свидетельств по выплатам для получения или покупки, строительства жилья. Уже оформлено свидетельств 1146. На сегодня произведена оплата по 57 на [общую сумму] 147 миллионов рублей, — сообщил губернатор.

Левченко также добавил, что на прошлой неделе было выдано 300 таких сертификатов. Глава региона выразил надежду, что работа по выдаче свидетельств на восстановление жилья пострадавшим будет завершена в течение ближайших недель. Он отметил, что власти готовы посодействовать жителям с использованием свидетельств, срок которых будет увеличен.

— Срок будет продлён, но мы постараемся вникать в каждое дело, в каждую семью индивидуально, постараемся помочь, если человек свидетельство получил в августе, а до конца года решения не принял. Будем заниматься адресно, — заявил Левченко.

Губернатор также сообщил, что в пострадавшем от паводка Нижнеудинске будут построены две новые школы (на 520 и 250 мест) и два детских сада (оба на 220 мест).

В некоторых пострадавших от паводка районах, как отметил губернатор области, уже завершены ремонтно-восстановительные работы. В частности, в Нижнеудинске восстановили один из детских садов, а в Тайшетском районе — две школы и два детских сада.

Ранее Сергей Левченко сообщал, что в Иркутской области будет снесено около четырёх тысяч домов, пострадавших от паводка.