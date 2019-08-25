Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов одержал победу над американцем Мэттом Митрионом в главном поединке вечера на турнире Bellator 225 в городе Бриджпорте, США. Он отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Sergey makes it 14/14 finishes tonight!



Which one was your favorite? #Bellator225 pic.twitter.com/ESf9LAyklc — Bellator MMA (@BellatorMMA) August 25, 2019

Митрион начал бой с быстрых атак в стойке, но уже к концу первого раунда сбавил темп. Во втором раунде россиянин несколько раз выбивал капу соперника, а затем нокаутировал его.

Харитонов и Митрион смогли определить сильнейшего со второй попытки. В феврале россиянин и американец встретились на турнире Bellator 215. Тогда бой закончился, едва начавшись, — Харитонова унесли с октагона на носилках после удара в пах от Митриона.