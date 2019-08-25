Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 километров

В связи с активизацией Шивелуча установлен оранжевый уровень опасности для авиации.

На Камчатке действующий вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря. Об этом предупреждает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

— Пепловый шлейф распространился более чем на 120 километров к северо-западу от Шивелуча, — говорится в сообщении.

В связи с активизацией Шивелуча установлен оранжевый (повышенный) уровень опасности для авиации. В то же время в краевом главке МЧС России отметили, что пеплопадов в населённых пунктах полуострова не зарегистрировано.