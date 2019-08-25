Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 километров

На Камчатке действующий вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря. Об этом предупреждает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
— Пепловый шлейф распространился более чем на 120 километров к северо-западу от Шивелуча, — говорится в сообщении.
В связи с активизацией Шивелуча установлен оранжевый (повышенный) уровень опасности для авиации. В то же время в краевом главке МЧС России отметили, что пеплопадов в населённых пунктах полуострова не зарегистрировано.
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