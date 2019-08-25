Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7

Нынешняя встреча "Большой семёрки" проходит во французском городке Биарриц, а следующая запланирована в США.

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что президент РФ Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7 в качестве гостя. В разговоре с Bloomberg он заявил, что это "безусловно, возможно".

Президент США также подтвердил, что лидеры стран "Большой семёрки" обсуждали возвращение России. Однако он не знает, присоединится ли Москва к формату.

Напомним, что 20 августа Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Идею американского лидера поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Сегодня на саммите во французском Биаррице лидеры "Большой семёрки" обсудили предложение американского президента. Планируется, что следующий состоится в Нью-Йорке.