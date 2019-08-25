Бюст Юрия Гагарина установят в американском городе

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Фото © Фонд "Диалог культур — Единый мир"

Памятники лётчику-космонавту уже есть в Британии, Франции, Германии, Италии, Испании и многих других странах.

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина появится на Аллее славы Русского культурного сада в американском Кливленде. Открытие памятника запланировано сегодня, 25 августа.

Бронзовый бюст Гагарина был передан руководству сада Международным культурным фондом "Диалог культур — единый мир". При его содействии память советского космонавта увековечена в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Индии, Палестине, Китае и многих других странах.

— Когда нам предложили бюст, мы решили, что выбрать в качестве первой статуи, установленной в Русском саду, бюст первого космонавта — это прекрасная идея, заявила ТАСС Светлана Столярова, одна из основателей сада.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появились самые большие граффити с Гагариным.

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